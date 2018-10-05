"Интер РАО" планирует сооружение ТЭС на Ерковецком месторождении

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. "Интер РАО" рассматривает сооружение на Ерковецком угольном месторождении ТЭС меньшей мощности — 1-3 ГВт вместо обсуждавшихся ранее 8 ГВт, проект будет обсуждаться в конце ноября, сообщил РИА Новости председатель правления компании Борис Ковальчук в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

"Интер РАО" несколько лет прорабатывает проект строительства Ерковецкой ТЭС в Амурской области. С 2014 года работа велась вместе с китайской State Grid Corporation of China (SGCC). Предполагалось создать ТЭС мощностью до 8 ГВт и построить линию электропередачи для экспорта в Китай 30-50 миллиардов кВт.ч ежегодно. Проект оценивался в 20-25 миллиардов долларов. В 2017 году в материалах Минэнерго РФ говорилось, что его реализация приостановлена из-за спада энергопотребления в КНР.

"Мы двигаемся, мы предлагаем. Мы соптимизировали финансовую модель проекта, мы ждем ответа. Вот у нас в конце ноября будет бизнес-форум, о котором договорились руководители двух государств, где мы в том числе будем еще раз обсуждать эти проекты. Наверное, будем говорить о малом Ерковце, где будет меньшая мощность — тысяча, одна, две, три (тысячи) мегаватт", — сказал Ковальчук.

Министр энергетики РФ Александр Новак в сентябре говорил, что "Интер РАО" продолжает прорабатывать возможность генерации электроэнергии на базе Ерковецкого угольного месторождения.