В ИПЕМ рассказали о преимуществах цифровизации в электроэнергетике

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Проведение эффективной тарифной политики в электроэнергетике может быть поддержано за счет цифровизации электросетей, без нее регуляторы рискуют продолжить принимать решения "на ощупь", заявил РИА Новости гендиректор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян.

"Большие данные", получаемые в результате цифровизации, позволят на качественно ином уровне осуществлять планирование и прогнозирование в электросетевом комплексе, в том числе в части установления конкретных параметров соцнормы. Без цифровизации регуляторы рискуют продолжить принимать решения "на ощупь", — отметил Саакян.

По данным газеты "Коммерсант", власти РФ обсуждают введение для населения соцнормы потребления электроэнергии, когда в пределах нормы тариф ниже, чем при ее превышении. Это одна из мер снижения перекрестного субсидирования, когда за низкие тарифы для населения переплачивают другие потребители.

Однако вице-премьер Дмитрий Козак сообщил журналистам, что кабмин обсуждает не соцнорму, а градацию тарифов для населения в зависимости от потребления, хочет запустить ее с 1 июля 2019 года. Он сравнил такую градацию с тарифными планами в сотовой связи. Также, по мнению Козака, энергопотребление, скорее, будет считаться не только на "точку подключения", а с учетом числа жильцов квартиры, дома, климата в регионах.

Новый подход по факту является версией соцнормы, полагает эксперт. Однако ввод дифференциации тарифов по объему потребления – это не единственная возможная мера по ликвидации перекрестного субсидирования. Отмена льготного подключения в его нынешнем виде может стать важной мерой по снижению финансовой нагрузки на сети и тарифов для коммерческих потребителей, считает гендиректор ИПЕМ.

"Свою функцию по "приведению в чувство" сетевиков льготное подключение выполнило, процесс налажен, права потребителей надежно защищены. Теперь необходимо исправить экономический перекос, образовавшийся в этой связи, и сделать стоимость подключения такой, которая в большинстве случаев почти полностью покрывала бы расходы сетевых организации на подключение", — полагает он. По словам эксперта, для подключений мощностью до 15 кВт речь идет о 2–5 тысячах рублей за 1 кВт.