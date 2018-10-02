ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Правительство РФ подписало распоряжение об определении ПАО "НК Роснефть" единым поставщиком топочного мазута для нужд Приморского края, сообщает "Примтеплоэнерго".

Ранее компания сообщала, что согласовала с "Роснефтью" основные условия контракта, обоснования расчетов цены и график поставок топочного мазута в "Примтеплоэнерго" для прохождения отопительного сезона. После согласования обоснования цены госконтракта на поставку топлива с МЭР и Минфином, проект распоряжения об определении "Роснефти" единым поставщиком топочного мазута был внесен в правительство РФ.

"ПАО "НК Роснефть" определена единственным поставщиком топочного мазута для нужд Приморского края…. Наличие единого поставщика топочного мазута позволит предприятию своевременно пополнять запасы качественным топливом для стабильной работы в отопительный период", — говорится в сообщении.

В настоящее время на предприятии создан запас угля в размере 120,7 тысячи тонн или 107% от норматива, мазута — 52 тысячи тонны (113% от нормы) и дизельного топлива — 594 тонны (144%).

"Таким образом, "Примтеплоэнерго" уже на сегодняшний день полностью обеспечено запасом топлива выше установленного норматива для начала отопительного сезона", — сказал первый заместитель генерального директора КГУП "Примтеплоэнерго" Александр Шубенков.

Еще до выхода распоряжения правительства "Роснефть" стала победителем в двух проведенных на предприятии закупочных процедурах на поставку 61 тысячи тонн мазута. Также были заключены контракты на поставку угля с АО "Сибирская угольная энергетическая компания" и ООО "Сибуголь".

"Дальнейшие поставки будут производиться согласно установленному графику. В октябре планируется поставка 23 тысяч тонн топочного мазута и 70 тысяч тонн угля. Очередные 25 тысяч тонн мазута планируется закупить в ноябре текущего года", — отметил Шубенков.

"Примтеплоэнерго" является крупнейшей теплоснабжающей компанией Приморского края. В прошлом отопительном сезоне у предприятия возникли трудности в работе в связи с перебоями поставок топлива. Из-за нехватки топлива компании пришлось снижать параметры теплоснабжения жилых домов и социальных объектов в ряде городов Приморья. Местные власти обвинили "Примтеплоэнерго" в срыве отопительного сезона, затем последовала смена руководства предприятия.