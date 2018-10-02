Козак поддержал предложение по введению нормы энергопотребления

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поддержал предложения Минэкономразвития и Минэнерго, касающиеся нормы энергопотребления, однако конкретные параметры дифференциации тарифов еще прорабатываются, сообщил журналистам помощник вице-премьера Илья Джус.

"Козак поддержал предложения Минэкомразвития и Минэнерго, касающиеся нормы потребления, однако конкретные параметры дифференциации тарифов еще прорабатываются, дано соответствующее поручение", — сказал Джус.

Он напомнил, что в правительстве давно обсуждается тема "расшивки" перекрестного субсидирования в электроэнергетике. "На совещании 19 сентября у вице-премьера рассматривался комплекс мер по снижению объемов перекрестного субсидирования и его более справедливого распределения между группами потребителей", — добавил Джус.

Газета "Коммерсант" во вторник сообщила со ссылкой на протокол совещания, что Козак поручил Минэнерго и Минэкономразвития проработать введение соцнормы на потребление электроэнергии для населения. Норма может быть установлена на уровне 300 кВт.ч в месяц, которые оплачиваются по базовому тарифу, потребление свыше 300 кВт.ч — по повышенному, свыше 500 кВт.ч — по "экономически обоснованному", но объем фиксируется не на человека, а на "точку подключения".

При этом, по данным издания, могут сократить категории льготников, приравненных к населению (это садоводческие и огороднические товарищества, жилье при воинских частях и др.) Обсуждается и отмена льгот для селян и жильцов квартир с электроплитами или электроотоплением.