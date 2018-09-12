РЖД не нашли покупателя на ТГК-14 и изучают варианты выхода из актива

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. РЖД не нашли покупателя на принадлежащие им 39,8% ТГК-14 и изучают другие варианты выхода из актива, сообщил журналистам замгендиректора РЖД Андрей Старков.

РЖД принадлежат 39,8% ТГК-14, структурам НПФ "Благосостояние" — около 50%. Представитель РЖД осенью 2017 года сообщал, что холдинг планирует продать свой пакет в энергокомпании и привлек "ВТБ Капитал" в качестве финансового консультанта. Источник, знакомый с условиями готовящейся сделки, отмечал, что РЖД изучают вариант продажи 39,8% ТГК-14 вместе с пакетом энергокомпании, который принадлежит НПФ "Благосостояние", что вместе составляет около 90%.

"У потенциальных покупателей, которые были, видимо, изменилась финансовая ситуация, поэтому мы сейчас будем прорабатывать иные варианты дальнейших решений с этим пакетом. Возможно, рассмотрим другой механизм продажи. Мы совершенно точно постепенно будем выходить из этого актива, но практика с точки зрения самого инструментария и горизонта реализации, возможно, будет несколько другой", — сообщил Старков в среду в кулуарах ВЭФ.

По его словам, было несколько интересантов. "Не буду касаться этого вопроса. Мы привлекали в качестве консультанта банк, который занимался в режиме переговоров подбором покупателей в несколько этапов", — пояснил он.

Замглавы РЖД добавил, что есть требования ФАС с точки зрения выхода из ТГК-14. "Мы вместе ФАС разрабатываем дорожную карту. В целях соблюдения требований ФАС мы будем искать тот вариант, который удовлетворит антимонопольную организацию", — пояснил Старков.

Когда может состоятся продажа актива, Старков не уточнил. "Все будет зависеть от того, какой интерес к этому активу будет со стороны рынка", — отметил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.