Петцольд: СТГТ прорабатывает 100% локализацию в РФ выпуска турбин для ТЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен — РИА Новости. Совместное предприятие (СП) немецкой Siemens и российских "Силовых машин" — "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) — прорабатывает с "Силмашем" возможность 100%-ной локализации в РФ производства турбин германского концерна, сообщил журналистам генеральный директор СТГТ Нико Петцольд.

"В данный момент мы прорабатываем возможность сотрудничества с компанией "Силовые машины" для выпуска такой — более локализованной, либо 100% локализованной турбины — совместно", — рассказал Петцольд.

"Силовые машины" в конце августа сообщили, что председатель совета директоров компании Алексей Мордашов в ходе заседания президентской комиссии по ТЭК 27 августа выступил по вопросу разработки и производства "Силмашем" отечественных газовых турбин мощностью 65 и 170 МВт и строительства электростанции, на которой можно было бы получить референции для этих турбин. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения и дал поручение выделить на эти разработки в формате государственного софинансирования 3 миллиарда рублей в 2019 году", заявил "Силмаш".

Президент Siemens в России Дитрих Меллер в июле говорил журналистам, что Siemens планирует за один-два года довести локализацию производства газовых турбин для тепловых электростанций (ТЭС) в РФ до 90%. В России турбины Siemens выпускает СТГТ (доля Siemens в этом предприятии — 65%, "Силовых машин" — 35%).

Требование о локализации в 90% Минэнерго РФ предложило установить для оборудования, которое может принять участие в масштабной программе модернизации ТЭС стоимостью 1,5 триллиона рублей. Однако на президентской комиссии по ТЭК в конце августа Путин заявил, что локализацию производства в РФ оборудования для программы модернизации надо довести вплоть до 100%.

В РФ не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, но пока импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин еще и в условиях западных санкций стало одной из причин, которые привели к спору с немецкой Siemens по поставкам турбин в Крым.