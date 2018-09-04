Ввод в работу первых энергоблоков ТЭС в Крыму запланирован в октябре

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Первые энергоблоки Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе будут введены в эксплуатацию в октябре 2018 года, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов.
"Ввод в эксплуатацию первых энергоблоков крымских ТЭС запланирован на октябрь 2018 года", — сказал Черезов.
По его словам, "ВО "Технопромэкспорт" обеспечил техническую и технологическую готовность первой очереди строительства парогазовых установок Балаклавской ТЭС и Таврической ТЭС — первые энергоблоки на каждой ТЭС мощностью 235 МВт каждый.
Входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" ведет строительство Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая. В июне правительство РФ свои постановлением перенесло сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков мощностью по 235 МВт каждый на обеих ТЭС на 1 сентября 2018 года (с 19 мая), второго блока Севастопольской ТЭС — на 1 октября, Симферопольской — на 1 ноября (ранее для обоих блоков срок был 18 июня).