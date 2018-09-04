Ввод в работу первых энергоблоков ТЭС в Крыму запланирован в октябре

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Первые энергоблоки Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе будут введены в эксплуатацию в октябре 2018 года, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов.

"Ввод в эксплуатацию первых энергоблоков крымских ТЭС запланирован на октябрь 2018 года", — сказал Черезов.

По его словам, "ВО "Технопромэкспорт" обеспечил техническую и технологическую готовность первой очереди строительства парогазовых установок Балаклавской ТЭС и Таврической ТЭС — первые энергоблоки на каждой ТЭС мощностью 235 МВт каждый.

На станциях проведены в полном объеме пусконаладочные работы, предшествующие вводу в эксплуатацию генерирующих объектов, завершаются испытания. На Таврической ТЭС проводится комплексное опробование оборудования первого энергоблока под нагрузкой. После окончания опробования оборудования на Таврической ТЭС, будет проведена аналогичная работа на первом энергоблоке Балаклавской ТЭС.

Входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" ведет строительство Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая. В июне правительство РФ свои постановлением перенесло сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков мощностью по 235 МВт каждый на обеих ТЭС на 1 сентября 2018 года (с 19 мая), второго блока Севастопольской ТЭС — на 1 октября, Симферопольской — на 1 ноября (ранее для обоих блоков срок был 18 июня).