МОЭК завершила подготовку объектов соцсферы Москвы к отопительному сезону

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Московская объединенная энергетическая компания" завершила подготовку образовательных и других объектов соцсферы столицы к отопительному сезону, сообщает МОЭК.

"МОЭК к 1 сентября 2018 года в рамках кампании по подготовке систем теплоснабжения Москвы к отопительному сезону 2018-2019 годов полностью завершило подготовку объектов образования и других объектов социальной сферы Москвы к осенне-зимнему периоду", — отмечается в сообщении.

В настоящее время к отопительному периоду подготовлено свыше 5,7 тысячи учебных заведения (детских садов, школ, ВУЗов) Москвы.

Специалисты компании входят в комиссию, которая оценивает готовность и осуществляет прием систем отопления.

При оценке готовности соцобъектов к осенне-зимнему периоду проверяются такие параметры, как состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; состояние утепления зданий и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.