МОЭК завершила подготовку объектов соцсферы Москвы к отопительному сезону

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Московская объединенная энергетическая компания" завершила подготовку образовательных и других объектов соцсферы столицы к отопительному сезону, сообщает МОЭК.
В настоящее время к отопительному периоду подготовлено свыше 5,7 тысячи учебных заведения (детских садов, школ, ВУЗов) Москвы.
Специалисты компании входят в комиссию, которая оценивает готовность и осуществляет прием систем отопления.
При оценке готовности соцобъектов к осенне-зимнему периоду проверяются такие параметры, как состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; состояние утепления зданий и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.