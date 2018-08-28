Минэнерго считает реализуемой 100% локализацию газовых турбин к 2025 году

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Минэнерго РФ считает реализуемой 100% локализацию основного оборудования для программы модернизации тепловых электростанций, в том числе отечественных газовых турбин к 2025 году, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Вячеслав Кравченко.

"Мы предложили в срок до 2025 года довести локализацию основного оборудования до 100%. У нас не было серьезных возражений со стороны наших машиностроителей. Поставлена такая задача, довести до 100%", — сказал Кравченко.

На заседании президентской комиссии по ТЭК 27 августа президент РФ Владимир Путин одобрил общие подходы к программе, однако указал, что при модернизации необходимо максимально использовать оборудование российского производства, до 100%-ной его локализации. Изначально в программе указывалось требование о локализации на уровне 90%.

"На президентской комиссии обсуждались концептуальные вещи по поводу того, что делаем модернизацию, изменяем параметры конкурентного отбора мощности, модернизацию проводим по эталонным капексам, конкурентным процедурам, что мы будем доводить локализацию до 100%, и что мы предоставляем для отечественных турбин льготы", — сказал Кравченко и подчеркнул, что на комиссии не обсуждалось, какие именно льготы будут предусмотрены для поддержки использования российских газовых турбин.

"Мы отфиксировали, что будем предоставлять отечественным производителям газовых турбин льготы. Детализацию не раскрывали. Для производителей есть определенные льготы, им государство может предоставлять средства из бюджета. Этот вопрос правильно задать Минпромторгу. А за счет рынка мы предусматривали нештрафируемые периоды и другое", — сказал Кравченко, добавив, что окончательного решения по видам льгот нет.

Ранее Минэнерго сообщало, в программе модернизации предусмотрены преференции для отечественных газовых турбин, разработка которых пока безуспешна. В РФ нет собственных технологий производства газовых турбин средней и большой мощности для ТЭС. Среди преференций обсуждались минимизация штрафов за затягивание срока модернизации ТЭС и возможность отложить запуск станции после модернизации на срок до двух лет.