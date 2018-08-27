КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Минэнерго РФ разработало все необходимые документы для запуска с конца 2018 года программы модернизации ТЭС с инвестициями в 1,5 триллиона рублей, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак после заседания президентской комиссии по ТЭК.

"Сегодня на комиссии были рассмотрены предложения, разработанные сообществом энергетиков вместе с потребителями, компаниями, производящими энергетическое оборудование, по механизмам привлечения инвестиций… Президент поддержал, мы внесем в правительство нормативно-правовую базу, которая позволит начать инвестиционный процесс с конца 2018 года, чтобы первые проекты заработали с 2022-2024 годов", — сказал Новак.

Министр пояснил, что программа модернизации не приведет к росту цен на электроэнергию для потребителей. "Энергетические компании готовы инвестировать до 1,5 триллионов рублей в создание и модернизацию основного оборудования тепловых электростанций… Это будет реализовано в пределах существующего тарифа с учетом инфляции", — отметил он.

Минэнерго РФ подготовило масштабную программу модернизации ТЭС, которая может затронуть до 39 ГВт мощностей. Попавшие компании получат по проектам гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Срок окупаемости — 15 лет.

В опубликованном проекте программы указывалось, что базовый уровень доходности составит 14% годовых, плюс корректировка с учетом доходности облигаций федерального займа. В августе представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака сообщил журналистам, что базовая норма доходности компаний по новой программе составит 12%.

Проекты модернизации ТЭС планируется отбирать на конкурсной основе. К участию в отборе допускается оборудование со сроком эксплуатации более 40 лет, с высокой востребованностью в энергосистеме и выработавшее свой ресурс. Первые отборы проектов модернизации планируется провести в 2018 году сразу на три года: 2022-2024. Заявки от компаний будут приниматься до 1 ноября. Ежегодная квота на отбор проектов составляет не более 4 ГВт (3,2 ГВт в европейской части РФ и на Урале и 0,8 ГВт в Сибири). При этом для 2022 года квота будет снижена до 2,4 ГВт и 0,6 ГВт соответственно.