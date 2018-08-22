Российские физики получили главную международную награду по теплоэнергетике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Два физика из России Александр Федорец и Леонид Домбровский на прошедшей в Пекине 16-ой Международной конференции по теплопередаче стали обладателями медали имени Уильяма Бегеля за достижения в области теплоэнергетики, сообщает в среду Тюменский государственный университет.

Международная конференция по теплообмену проводится раз в четыре года. В 2018 году на мероприятии в Пекине были представлены более тысячи докладов из нескольких десятков стран, в том числе 28 приглашенных ключевых лекций, одну из которых представили Федорец и Домбровский.

"Международный комитет, состоящий из ведущих специалистов с мировым именем, провел тайное рейтинговое голосование, по результатам которого одна из 28 лекций была признана лучшей и оба автора получили медаль Уильяма Бегеля и соответствующие сертификаты", – сообщила собеседница агентства.

Лекция российских физиков подвела итог многолетней работы по экспериментальному и теоретическому исследованию открытого Федорцом в 2004 году явления, состоящего в образовании кластера из микронных капель воды, который левитирует над локально нагретой водной поверхностью, отметили в университете. "Особое внимание было уделено результатам работы по управлению кластером, что открывает возможность уникального исследования биохимических превращений в отдельных каплях воды, своего рода микрореакторах", – приводит ТюмГУ слова ученого.

Федорец отметил, что исследования открывают новые возможности для изучения химической эволюции вредных выбросов, механизмов осадкообразования, жизнедеятельности микроорганизмов в воздушно-капельной фазе распространения. "Микронные капли воды — такие, как те, что хаотично витают в облаке или тумане, наша технология позволяет контролировать с прецизионной точностью. Буквально, капельке можно присвоить индивидуальный номер и отслеживать под микроскопом что с ней происходит со временем – в этом уникальность создаваемой в лаборатории технологии 2D аэрозоля", – добавил он.

В последние два года в исследованиях, кроме российских ученых, принимали участие и ведущие ученые из университета Ариэля (Израиль) и университета Висконсин-Милуоки (США). Продолжаться работы будут в Тюмени.

Александр Федорец работает заведующим лабораторией микрогидродинамических технологий ТюмГУ. Его коллега Леонид Домбровский является главным научным сотрудником Объединенного Института Высоких температур РАН.