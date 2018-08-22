России нужно 30-40 мусоросжигающих электростанций, заявили в "РТ-Инвест"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Компания "РТ-Инвест", строящая мусоросжигающие электростанции, оценивает потребность в них в России в 30-40 штук, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "РТ-Инвеста" Андрей Шипелов.

В июне 2017 года компании АГК-1 и АГК-2, входящие в "РТ-Инвест", выиграли на конкурсе право строительства четырех мусоросжигающих электростанций мощностью по 70 МВт в Подмосковье и одной мощностью 55 МВт в Татарстане. Инвестиции планируются на уровне 150 миллиардов рублей.

Объем переработки мусора всеми пятью электростанциями в Подмосковье и Татарстане составит 3,35 миллиона тонн в год. Как пояснил Шипелов, всего в стране образуется порядка 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов в год, и эта цифра постоянно растет.

"Самая хорошая модель – это комплексное обращение с отходами, когда все отходы, которые можно переработать, перерабатываются во вторичное сырье. И только "хвосты", из которых нельзя извлечь полезные фракции, направляются на выработку электроэнергии. Так многие страны пришли к нулевому захоронению отходов, чтобы больше никогда не создавать мусорных полигонов", — прокомментировал Шипелов.

"Мы считаем, что в городах-миллионниках, где постоянно население увеличивается, должна быть комплексная система 50 на 50: 50% отходов перерабатывается во что-то полезное, а 50% идут на производство электроэнергии. В России глобальная потребность в таких заводах по производству электроэнергии составляет около 30-40 предприятий", — привел оценку гендиректор "РТ-Инвеста".

Компания "РТ-Инвест" создана в 2012 году при участии госкорпорации "Ростех". В настоящее время доля "Ростеха" в ней составляет 25,01%. Еще 39,99% компании принадлежат главе совета директоров "Автоваза" Сергею Скворцову, и 35% косвенно контролирует Шипелов.

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