"Интер РАО" в этом году определится с переходом на новую модель рынка тепла

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. "Интер РАО" планирует до конца года определиться с вопросом перехода на новую модель рынка тепла в РФ по методу альтернативной котельной, сообщила в ходе телефонной конференции в среду советник председателя правления "Интер РАО" Марина Файрушина.

"Мы просчитываем варианты перехода на цену альтернативной котельной… К концу года наверняка уже сформируем свои предложения по переходу или непереходу к новой модели теплоснабжения в соответствии с экономическими последствиями указанного перехода", — сказала она.

Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом РФ Владимиром Путиным летом 2017 года. В ближайшие время планируется принять оставшиеся для полноценного функционирования закона подзаконные акты.

Новая модель рынка тепла предполагает изменение системы регулирования тарифов на теплоэнергию — переход от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на теплоэнергию для конечного потребителя. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки тепловой энергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника тепловой энергии (цена альтернативной котельной).

Законом предусмотрено, что целевая модель будет внедряться исключительно на добровольной основе на территории отдельных поселений и городских округов. Для реализации модели необходимы совместное заявление органов местного самоуправления и ЕТО, а также согласие органов власти регионов РФ. Конечное решение о внедрении модели остается за правительством РФ.