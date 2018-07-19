Путин подписал закон об ответственности за нарушения в сфере теплоснабжения

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушение законодательства о теплоснабжении, предусматривающий штрафы для должностных лиц местных органов власти размером до 50 тысяч рублей, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Аналогичная ответственность предусмотрена и в других случаях. Во-первых, за неразмещение в установленные сроки информации о месте проведения публичных слушаний по поводу проекта схемы теплоснабжения в таких поселениях и городах.
Во-вторых, в случае неисполнения должностным лицом местного самоуправления поселения или городского округа с численностью населения менее 500 тысяч человек в установленный срок принятого Минэнерго решения по результатам рассмотрения разногласий, возникших при утверждении схем теплоснабжения. В-третьих, за нарушение должностным лицом органа исполнительной власти субъекта РФ порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения таких поселений и городских округов.
Кроме того, за невыполнение в установленный срок законного предписания Минэнерго в сфере теплоснабжения возможно вынесение предупреждения или наложение штрафа на должностных лиц в размере 10 тысяч рублей. А в случае такого повторного нарушения штраф также составит от 30 до 50 тысяч рублей либо должностное лицо будет дисквалифицировано на срок от одного года до двух лет.