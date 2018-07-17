Минэнерго не против иностранных турбин при модернизации ТЭС

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Минэнерго РФ не против участия иностранных компаний в поставках оборудования для масштабной программы модернизации ТЭС при условии, что оно будет произведено в России со степенью локализации 90%, заявил РИА Новости замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко.

"Речь идет на самом деле только об одном, чтобы установить степень локализации для оборудования в 90%. Определенный объем оборудования должен производиться на территории Российской Федерации — под локализацией мы подразумеваем именно это. Если иностранные компании этим заинтересуются и придут сюда, и обеспечат требование уровня локализации, они тоже смогут участвовать в модернизации", — сказал Кравченко.

Газета "Коммерсант" во вторник сообщила, что Минпромторг РФ предлагает создать рынок сбыта по программе модернизации ТЭС только для российских заводов, отстранив от этой программы иностранные компании. По данным издания, ведомство подготовило "дорожную карту" по разработке российской линейки мощных газовых турбин в 2020-х годах.

Кравченко сказал, что не знаком с этими предложениями Минпромторга.

По его словам, также встанет вопрос, каким образом подтверждать уровень локализации. "Если министерство промышленности даст свои официальные предложения в части того, что надо этот уровень локализации довести до 100%, тогда встанет вопрос, каким образом это все, эти 100% надо будет подтверждать, как и те же 90%. Должна быть разработана соответствующая методика. Если мы действительно можем на 100% полностью все локализовать, до последней гаечки, то понятно. Высокая степень локализации — да, мы, безусловно, приветствуем", — сказал он.

В РФ не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, но пока импортируется.