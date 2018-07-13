Новую модель рынка тепла могут начать вводить в 19 российских городах

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Потенциальными участниками по внедрению новой модели рынка тепла на текущий момент являются 19 городов России, сообщили РИА Новости в Минэнерго.

Там уточнили, что на текущий момент потенциальными участниками по внедрению новой модели рынка тепла являются Самара, Тольятти, Новокуйбышевск (Самарская область), Кирово-Чепецк (Кировская область), Пенза, Балаково (Саратовская область), Йошкар-Ола, Рубцовск (Алтайский край), Барнаул, Новосибирск, Красноярск, Абакан, Тамбов, Курск, Орел, Смоленск, Липецк, Апатиты (Мурманская область) и Казань. Первая заявка по переходу к новой модели рынка тепла в Рубцовске поступила в Минэнерго 27 июня.

Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом РФ Владимиром Путиным летом 2017 года и юридически вступил в силу с января 2018 года. Однако для того чтобы закон смог заработать в полной мере требовалось принятие достаточно большого количества подзаконных актов. Часть из них уже принята, оставшуюся — Минэнерго планирует представить на общественное обсуждение в июле.

В новой модели рынка тепла единая теплоснабжающая организация (ЕТО) наделяется расширенными полномочиями и становится единым центром ответственности в системе теплоснабжения. Закон также предполагает изменение системы регулирования тарифов на тепло — переход от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на теплоэнергию для конечного потребителя. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки тепловой энергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника тепловой энергии (цена "альтернативной котельной").

Законом предусмотрено, что целевая модель будет внедряться исключительно на добровольной основе на территории отдельных поселений и городских округов. Для реализации модели необходимы совместное заявление органов местного самоуправления и ЕТО, а также согласие органов власти субъектов РФ. Конечное решение о внедрении модели остается за правительством РФ.