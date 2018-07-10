Чубайс ожидает создания ветроэнергетического кластера в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что в России будут созданы кластеры инновационной экономики в областях ветроэнергетики, промышленного хранения электроэнергии и ряда других — об этом он заявил на открытой лекции "Инновационная экономика — что это?" в Екатеринбурге.

Как следует из его презентации, в России уже построено пять кластеров инновационной экономики: ядерной медицины, наноэлектроники, фотоники, солнечной энергетики и биофармацевтики. Но и это не предел.

"Ветроэнергетика, в этом ни минуты не сомневаюсь, ясно понимаем, что она будет. И не просто будет, а вместе с производством лопастей, производством гондол, производством башен, основных компонентов в России (то есть, целый кластер — ред.). Промышленного хранения электроэнергии, развивающегося в России, есть колоссальные перспективы, просто гигантские, которое лицо электроэнергетики изменит", — сказал глава УК "Роснано".

"Гибкая электроника — крупная прорывная тема, отдельный разговор, завершаем мы строительство российского центра гибкой электроники в Троицке. Переработка мусора на электроэнергию — большущая новая тема, наномодифицированные материалы", — добавил Чубайс.