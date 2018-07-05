Медведев назвал стратегическим направлением повышение качества услуг ЖКХ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Повышение эффективности и качества услуг ЖКХ — стратегическое направление развития страны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В четверг правительство рассмотрит два законопроекта, направленных на обеспечение бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снижение количества технологических нарушений в работе жилищно-коммунального хозяйства.

"С проблемами в этой сфере люди сталкиваются постоянно… Во многом поэтому повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства, качество его услуг является стратегическим направлением развития нашей страны, и мы ведём здесь работу в рамках приоритета по обеспечению качества жилищно-коммунальных услуг", — сказал Медведев на заседании правительства.

Первый законопроект предусматривает возможность введения публичного управления предприятием ЖКХ, если они не выполняют свои функции.

"От этого могут пострадать люди, могут возникнуть проблемы. Речь идёт об аварийных отключениях тепла, воды и неспособности предприятий ЖКХ исправить ситуацию", — пояснил премьер. Он добавил, что речь также идёт о таких ситуациях, когда угроза отключения по объективным обстоятельствам неизбежна, но в то же время коммунальные службы ничего не делают, чтобы это предотвратить.

Законопроект также предусматривает запрет на создание новых муниципальных унитарных предприятий и государственных унитарных предприятий в сфере тепло- и водоснабжения.

"Уже действующие должны быть преобразованы в казенные предприятия в течение полутора лет. Это делается для того, чтобы в случае банкротства невозможно было просто списать их долги. Такая мера должна остановить рост задолженности коммунальных предприятий перед поставщиками", — добавил премьер.

По словам Медведева, второй законопроект вносит административную ответственность собственников и руководителей жилищно-коммунальных компаний за нарушение нормативов по созданию и использованию запасов топлива.

"Это поможет устранить лазейки для различных злоупотреблений, в том числе хищений, чтобы топлива хватало для надежного и бесперебойного теплоснабжения, а температура воды в трубах, батареях соответствовала нормативным требованиям", — пояснил глава кабмина.

"Надеюсь, что эти нововведения позволят более эффективно предотвращать чрезвычайные ситуации в сфере ЖКХ, ликвидировать их последствия, в целом снизить количество технологических нарушений в работе жилищно-коммунальных компаний", — заключил он