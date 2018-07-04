СГК вложит свыше 239 млн рублей в замену электрофильтра на Бийской ТЭЦ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания вложит свыше 239 миллионов рублей в инвестпроект по замене электрофильтра на Бийской ТЭЦ в Алтайском крае, сообщает компания.

Средства предназначены на замену электрофильтра 14-го котлоагрегата станции. Новый фильтр будет производить очистку газовых выбросов котла в атмосферу от твердых веществ.

"Реконструкция электрофильтра на основном котельном оборудовании станции позволит улучшить КПД степени очистки дымовых газов станции до 99%", — приводятся в сообщении слова главного инженера Бийской ТЭЦ Юрия Кохановича. Это будет способствовать улучшению показателей чистоты атмосферного воздуха в городе Бийске.

В 2018 году компания уже приступила к проектно-изыскательским работам. Строительно-монтажные и пусконаладочные мероприятия запланированы на 2019 год.

Бийская ТЭЦ-1 была введена в эксплуатацию в 1957 году. Сегодня вырабатывает порядка 40% всей электрической и 10% тепловой энергии региона.