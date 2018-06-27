Новосибирская ТЭЦ-5 готова к переходу на бурый уголь в отопительном сезоне

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Новосибирская ТЭЦ-5 готова перейти с каменного на бурый уголь в новом отопительном сезоне, что приведет к снижению объема выбросов станции, сообщил глава Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов.

"Станция готова к переходу на новое топливо к началу отопительного сезона. При переходе ТЭЦ-5 с каменного угля на бурый количество выбросов станции снизится", — приводятся в сообщении СГК слова главы компании.

В сообщении отмечается, что возможность сжигания бурого угля на ТЭЦ-5 в Новосибирске подтверждена независимыми специалистами инжиниринговой компании, специализирующейся на котельном оборудовании, — "ЗиО КОТЭС". Пробные сжигания нового вида топлива проводились на втором энергоблоке ТЭЦ-5 в период с 12 по 27 марта 2018 года. Испытания показали стабильный топочный режим, устойчивое горение и равномерное распределение газов по периметру топки и на выходе из нее. Необходимости внедрения дополнительных средств взрывопредупреждения и взрывозащиты систем топливоподачи специалистами выявлено не было.

Как отмечают в энергокомпании, измерения параметров сжигания проводились в соответствии со стандартными методиками "Союзтехэнерго" и методикой определения валовых выбросов загрязняющих веществ от котельных установок ТЭС.

По подсчетам энергетиков, при переходе с каменного угля на бурый произойдет как снижение концентрации выбросов по окислам серы, азота, золы, так и снижение общего объема выбросов. При переходе ТЭЦ-5 на новый вид топлива планируемый объем выбросов составит 58,8 тысячи тонн в год, тогда как годовой объем выбросов за 2017 год превышал 67 тысяч тонн в год.

В феврале СГК после приобретения 78% акций "Сибирской энергетической компании" ("Сибэко") стала владеть рядом ТЭЦ в Новосибирске. Компания объявила о планах использовать на электростанциях Новосибирска бурый уголь компании СУЭК, которой подконтрольна "Сибирская генерирующая компания".