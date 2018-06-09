Аварийность объектов ЖКХ в Хакасии за отопительный сезон снизилась на 22%

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Хакасия отмечает снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства за прошедший отопительный сезон на 22% по сравнению с предыдущим периодом, говорится в сообщении областного министерства строительства и ЖКХ.

"Так, за прошедший отопительный период зафиксировано порядка 60 инцидентов, связанных с ограничением подачи коммунальных ресурсов потребителям. В отопительном сезоне 2016-2017 годов случилось 77 происшествий. Ещё годом ранее – 84", — отмечается в сообщении.

В этом году на подготовку Хакасии к осенне-зимнему периоду предусмотрено порядка 388 миллионов рублей. Эта сумма включает средства республиканского бюджета в виде субсидий, инвестиции предприятий и местных бюджетов.

Кроме того, в апреле Сибирская генерирующая компания подписала соглашение с главой правительства Хакасии Виктором Зиминым о планах по развитию в ближайшие три года систем теплоснабжения городов Абакан и Черногорск, а также энергетической отрасли республики в целом.