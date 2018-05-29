СГК может сократить срок ремонта теплосетей Барнаула через несколько лет

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания видит возможность через несколько лет сократить сроки проведения испытаний и последующих ремонтов на теплосетях Барнаула, сообщил директор дивизиона "Тепло" СГК Игорь Максимов.

В настоящее время испытания и последующие ремонты на теплосетях в городе длятся 3,5 недели. По словам Максимова, сокращение сроков возможно через 5-6 лет, когда компания сможет выступить единым оператором по обслуживанию большинства тепловых сетей города и изучит их состояние.

В текущем году в рамках ремонтной программы СГК заменит в Барнауле порядка 12 километров тепловых сетей, или примерно 1% от их общей протяженности.

В ходе гидравлических испытаний в межотопительный сезон энергетики выявляют слабые места на теплосетях, тем самым предупреждая возможные крупные аварии в зимний период. По данным компании, проведенные в этом сезоне испытания только на тепловых сетях Барнаульской ТЭЦ-3 позволили устранить повреждения, для ремонта которых зимой пришлось бы отключить отопление в 548 жилых домах и почти в 300 административных зданиях и соцобъектах.

"Тот способ, что используется — проверка труб высоким давлением – в наших реалиях наиболее эффективен. Можно использовать и другие методы — например, робототехнику. Но, во-первых, это крайне дорого, во-вторых, долго, а, в-третьих, для этого должны быть трубы примерно одного диаметра, чего нельзя сказать о барнаульских сетях", — приводятся в сообщении компании слова Максимова.

Специальных роботов для обследования сетей СГК применяет лишь на магистралях большого диаметра – большинство же трубопроводов сегодня к этому не приспособлены. Полная приборная диагностика сетей Барнаула может занять 6-8 месяцев.