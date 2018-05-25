"Газпром энергохолдинг" и Siemens подписали соглашение о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. "Газпром энергохолдинг" и Siemens подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по производству в РФ электротехнического оборудования, сообщает российская компания в пятницу.

Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Соглашение определяет основные направления и принципы сотрудничества в сфере технологической модернизации генерирующих объектов "Газпром энергохолдинга" с применением инновационного электротехнического оборудования Siemens. В частности, приоритетным направлением совместной работы является внедрение вакуумных генераторных выключателей и высокотехнологичных комплектующих при строительстве и модернизации энергоблоков", — говорится в сообщении.

Siemens планирует организовать выпуск данного оборудования на территории РФ с достижением уровня локализации производственных процессов к 2020 году на уровне не менее 50%. Предусматривается возможность поэтапного повышения этого уровня до 75% к 2022 году.

Siemens AG — один из ведущих производителей электротехники и электроники. В России компания работает с 1853 года. Сотрудничество "Газпрома" и Siemens развивается, в частности, по таким направлениям, как автоматизация, телемеханика, электроэнергетика, оборудование для компрессорных станций, технологии разработки нефтяных и газовых месторождений, энергосбережение и экология.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.