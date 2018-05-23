Минэнерго предложит варианты завершения строительства ТЭЦ-2 в Улан-Удэ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Варианты завершения строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (контролируется ТГК-14) Минэнерго РФ планирует представить в течение двух недель, говорится в сообщении правительства Бурятии по итогам встречи главы региона Алексея Цыденова с замминистра энергетики РФ Вячеславом Кравченко.

Проект на ТЭЦ-2 в столице Бурятии предполагает строительство двух энергоблоков мощностью по 115 МВт каждый. Реализация проекта поможет покрыть возрастающие электрические и тепловые нагрузки города, улучшить экологическую обстановку за счет закрытия свыше 50 котельных и усилить энергобезопасность (износ основного оборудования другой действующей в Улан-Удэ станции — ТЭЦ-1 превышает 70%).

"Мы заинтересованы, чтобы ТЭЦ-2 была построена…. Попросили коллег актуализировать схему теплоснабжения, генплан, чтобы определить наиболее оптимальные способы решения проблемы", — приводятся в сообщении слова замминистра. Он отметил, что Минэнерго в течение двух недель сможет предоставить правительству региона наиболее оптимальные способы решения по завершению строительства энергообъекта.

Улан-Удэ сегодня на 40% обеспечен собственной генерацией электроэнергии, 60% – поставки с Гусиноозерской ГРЭС и с иркутской генерации. ТЭЦ-2 расположена в непосредственной близости от Улан-Удэ. Станция была введена в эксплуатацию в 1991 году и сейчас работает как котельная. Уже имеющаяся готовая инфраструктура — железная дорога, схема выдачи мощности, схемы выдачи тепла, угольный склад — позволяет минимизировать затраты на реализацию проекта.

Стоимость реализации проекта на ТЭЦ-2 оценивается в 33 миллиарда рублей, в том числе 27 миллиардов рублей — на завершение строительства, 6 миллиардов рублей — на модернизацию электрических и тепловых сетей для выдачи мощности.