Власти Абакана назвали условие перехода на новую модель рынка тепла

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Абакан готов к внедрению на своей территории новой модели тепла по принципу альтернативной котельной, но при условии, что ежегодное изменение тарифа на тепло для потребителей будет сравнимо с ныне существующим, заявил глава города Михаил Булакин.

Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля 2017 года. Цена на тепловую энергию для потребителей в рамках новой модели рынка тепла будет определяться не по методу "затраты плюс" (ежегодно формируется региональными регуляторами на основе расходов, заявленных компанией), а по принципу альтернативной котельной. Будет задан лишь потолок цены на теплоэнергию. Верхняя планка цены за одну гигакалорию будет формироваться исходя из расчета, сколько бы затратил потребитель, возьмись он построить котельную самостоятельно.

Предполагается, что новая модель будет более привлекательной для инвесторов за счет своей предсказуемости и поможет привлечь средства, необходимые для модернизации системы теплоснабжения в регионах. Решение о введении новой модели является добровольным и принимается по договоренности компании с региональной и местной властью.

По мнению Булакина, внедрение в Абакане новой модели тепла будет положительным для города и поможет решить многие проблемы в теплоснабжении города, а также улучшит экологическую составляющую.

"И, тем не менее, проблема здесь есть…. Нужно стараться ее решить максимально корректно с участием трех сторон — город, республика и СГК…. Со стороны Абакана, с моей лично стороны и, я думаю, со стороны совета депутатов города будет одно одобрительно-жесткое решение: потребители Абакана, в первую очередь население, не должны почувствовать увеличение тарифа в сравнении с тем порядком, который существует, то есть ежегодная индексация на уровне официально объявленной инфляции", — заявил глава Абакана в ходе выступления на "круглом столе" газеты "Ведомости", посвященном вопросам внедрения новой модели рынка тепла.

В числе городов, где прорабатывается возможность введения новой модели, ранее назывались Казань, Новосибирск, Барнаул, Воронеж, Новокузнецк, Рубцовск, Черногорск, Самара.