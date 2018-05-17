Власти Абакана назвали условие перехода на новую модель рынка тепла

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Абакан готов к внедрению на своей территории новой модели тепла по принципу альтернативной котельной, но при условии, что ежегодное изменение тарифа на тепло для потребителей будет сравнимо с ныне существующим, заявил глава города Михаил Булакин.
Предполагается, что новая модель будет более привлекательной для инвесторов за счет своей предсказуемости и поможет привлечь средства, необходимые для модернизации системы теплоснабжения в регионах. Решение о введении новой модели является добровольным и принимается по договоренности компании с региональной и местной властью.
По мнению Булакина, внедрение в Абакане новой модели тепла будет положительным для города и поможет решить многие проблемы в теплоснабжении города, а также улучшит экологическую составляющую.
"И, тем не менее, проблема здесь есть…. Нужно стараться ее решить максимально корректно с участием трех сторон — город, республика и СГК…. Со стороны Абакана, с моей лично стороны и, я думаю, со стороны совета депутатов города будет одно одобрительно-жесткое решение: потребители Абакана, в первую очередь население, не должны почувствовать увеличение тарифа в сравнении с тем порядком, который существует, то есть ежегодная индексация на уровне официально объявленной инфляции", — заявил глава Абакана в ходе выступления на "круглом столе" газеты "Ведомости", посвященном вопросам внедрения новой модели рынка тепла.
В числе городов, где прорабатывается возможность введения новой модели, ранее назывались Казань, Новосибирск, Барнаул, Воронеж, Новокузнецк, Рубцовск, Черногорск, Самара.