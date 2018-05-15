Минэнерго к концу недели подготовит проект постановления о модернизации ТЭС

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Минэнерго РФ в конце недели представит федеральным ведомствам проект постановления правительства о механизме отбора проектов в рамках программы модернизации тепловых электростанций (ТЭС) в России, сообщил журналистам замминистра энергетики Вячеслав Кравченко.

"У нас подготовлен текст постановления, мы его буквально днями докрутим с экспертами, и я думаю, что в конце этой недели он уйдет по федеральным ведомствам. Текст готов, понимание наше есть, обсуждаем с экспертами и отправляем", — сообщил Кравченко.

Программу модернизации Минэнерго оценивает в 3,5 триллиона рублей до 2035 года. По словам Кравченко, подготовленный проект постановления подробно описывает механизм отбора проектов для модернизации. По сравнению с прежними предложениями министерства, в нем критерием отбора определены не объем капзатрат в проекты, а одноставочный (своего рода средний) тариф на стоимость той электроэнергии, которую будет вырабатывать ТЭС или ее отдельный блок после модернизации.

Кравченко пояснил, что проект постановления касается только модернизации ТЭС (оценивается министерством в 1,35 триллиона рублей) и повышения цены конкурентного отбора мощности (КОМ), который определяет цену на мощность действующих электростанций (оценивается в 786 миллиардов рублей). По другим видам электростанций — атомным, "зеленым" — нормативная база будет готова позже, возможно, осенью. Также, по словам Кравченко, не исключено, что в готовящемся сейчас проекте будут прописаны особые правила отбора проектов на Дальнем Востоке, но подробности он не озвучил.

Минэнерго предлагает проводить так называемый залповый отбор проектов на три года: когда в ходе одного конкурса будут отобраны проекты модернизации сразу на три года с утверждением кабмином перечня проектов. Кравченко не исключил, что власти получат возможность вносить корректировки в этот перечень.

Как рассказал замминистра, если нормативная база будет принята в этом году, как хочет Минэнерго, то сначала пройдет отбор проектов модернизации, а потом уже традиционный ежегодный КОМ. Он в таком случае может пройти, например, в ноябре, а не в сентябре.