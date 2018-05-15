Аварию, оставившую часть Новокузнецка без тепла и ГВС, устранят вечером

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Аварию на теплосети в Новокузнецке, оставившую без тепла и горячей воды около 200 жилых и социальных объектов города, планируется устранить к вечеру, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Повреждение муниципальной теплотрассы на перекрестке пр. Курако – ул. Кирова произошло утром 14 мая. Работы по ликвидации коммунальной аварии продолжаются вторые сутки, без тепла и горячей воды остаются 171 многоквартирный жилой дом и 22 социально значимых объекта.

Коммунальные службы рассчитывают задействовать резервную схему подачи горячего водоснабжения. Вчера этого сделать не удалось, работы пока продолжаются. Одновременно ведется откачка воды из затопленных тепловых камер для обеспечения доступа к месту повреждения и устранения аварии.

"Восстановить режим теплоснабжения и горячего водоснабжения планируется к 21 часу 15 мая", — сообщили в ЕДДС.

По предварительной версии, причиной повреждения стала коррозия металла. Обслуживанием муниципальных тепловых сетей на поврежденном участке трубопровода занимается ООО "Сибэнерго". Ранее эти сети находились в обслуживании муниципального предприятия "Сибирская сбытовая компания", которая так же, как и Центральная ТЭЦ проходит процедуру банкротства.

Среднесуточная температура воздуха на юге Кузбасса установилась на уровне 8 градусов. В Новокузнецке продолжается отопительный сезон, его завершение намечено на 17 мая.