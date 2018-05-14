Энергетики восстанавливают теплоснабжение в зонах подтопления в Якутии

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Энергетики ведут работы по восстановлению теплоснабжения потребителей в зонах подтопления в Якутии, пострадавшей от паводка, говорится в сообщении республиканского правительства.

"В филиалах подготовлены водооткачивающее оборудование, резервные источники тепло, водо- и энергоснабжения. Они обеспечены дезинфицирующими средствами на период паводка для обеззараживания питьевой воды и промывки сетей и емкостей… На незатопляемых территориях готовы места для возможного складирования демонтированного котельного оборудования, горюче-смазочных материалов и котельного топлива", — отмечается в сообщении.

К настоящему времени свыше 2,6 километра тепловых сетей в селах Бетюнь, Абага, Амга, Чапчылган и Мяндиги Амгинского улуса освобождены от паводковых вод.

Также запущена в работу котельная "Нефтебаза" в села Чапчылган, работа которой была приостановлена из-за нарушения централизованного электроснабжения. Линия электропередачи, как и тепловые сети, протяженностью 628 метров находились под водой.

Сейчас энергетики и коммунальные службы оценивают повреждения в селе Чычымах Чурапчинского улуса, где в воскресенье произошло аварийное отключение электросетей из-за повреждения опор линий передач. Нарушений в теплоснабжении села нет, котельная работает от резервного источника питания.