Энергетики восстанавливают теплоснабжение в зонах подтопления в Якутии

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Энергетики ведут работы по восстановлению теплоснабжения потребителей в зонах подтопления в Якутии, пострадавшей от паводка, говорится в сообщении республиканского правительства.
К настоящему времени свыше 2,6 километра тепловых сетей в селах Бетюнь, Абага, Амга, Чапчылган и Мяндиги Амгинского улуса освобождены от паводковых вод.
Также запущена в работу котельная "Нефтебаза" в села Чапчылган, работа которой была приостановлена из-за нарушения централизованного электроснабжения. Линия электропередачи, как и тепловые сети, протяженностью 628 метров находились под водой.
Сейчас энергетики и коммунальные службы оценивают повреждения в селе Чычымах Чурапчинского улуса, где в воскресенье произошло аварийное отключение электросетей из-за повреждения опор линий передач. Нарушений в теплоснабжении села нет, котельная работает от резервного источника питания.