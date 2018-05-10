Омичей предупредили о новом виде мошенничества в сфере коммунальных услуг

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Ресурсоснабжающие организации Омска предупредили жителей города, что членство в появившейся профсоюзной организации, якобы предоставляющей право не оплачивать коммунальные услуги, не избавляет потребителей от обязанности платить за воду, свет и отопление.

Ресурсоснабжающие организации — "Омск РТС" и "Омская энергосбытовая компания" — с начала года получили порядка 30 заявлений от жителей города с уведомлением об отказе оплачивать поставленные ресурсы из-за членства в профсоюзной организации "Союз ССР".

Данная организация якобы предоставляет право не оплачивать коммунальные счета. Для этого потребителю предлагают вступить в профсоюз, отнести заявление в ресурсоснабжающую компанию и платить профсоюзной организации взносы. Профсоюз не зарегистрирован в качестве юридического лица. Вступительный взнос в организацию составляет 1000 рублей, ежемесячный взнос — 200 рублей. Номер карты для перевода денежных средств указан в инструкции на сайте организации.

Основанием для бесплатной поставки услуг потребители называют наличие публичного договора поставки коммунальных и прочих услуг для обеспечения жизнедеятельности участников профсоюза. По их убеждению, данный договор дает им право на "потребление коммунальных и прочих услуг на безоплатной основе".

Ресурсоснабжающие организации предупреждают, что членство в профсоюзе не освобождает их от обязанности оплачивать поставленный компанией ресурс. "Несвоевременная оплата тепловой и электроэнергии может обернуться судебным иском о взыскании задолженности и (или) отключением горячей воды и электроэнергии. Причем в отличие от публичного договора, якобы освобождающего членов профсоюза от оплаты коммунальных услуг, меры, предпринятые компаниями в отношении должников, будут совершенно законны, — отмечают в "Омск РТС".