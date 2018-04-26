"Квадра" предложила способ привлечения инвестиций в обновление теплосетей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Энергокомпания "Квадра" предлагает ввести налоговые каникулы для инвестиций в обновление теплосетей, рассказала заместитель генерального директора "Квадры" Светлана Никонова в ходе Российского международного энергетического форума.

"Механизм, который, по нашему мнению, позволит оживить инвестиционный процесс в отрасли — это налоговые каникулы по новым инвестициям… Перспективы перехода к рынку — это день завтрашний, а если бы мы все-таки привлекли и восстановили механизм налоговых каникул на новые инвестиции хотя бы на период первых пяти лет с момента ввода новых объектов, мы для себя посчитали, это позволило бы привлечь достаточно серьезный инвестресурс на обновление именно теплосетевой инфраструктуры", — сообщила Никонова.

По ее словам, инвестиционный ресурс в теплосетевом сегменте на сегодняшний день "крайне низок, крайне ограничен" и не позволяет компаниям выполнять простейшие технологические требования.

"Например, из 5% нормативной перекладки сетей мы за счет собственных источников имеем возможность перекладки только 1% в год", — пояснила Никонова.