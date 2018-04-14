ФАС предлагает ввести регуляторные контракты в сферу теплоснабжения

КРАСНОЯРСК, 14 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в качестве одного из вариантов внедрения долгосрочных тарифов предложила рассмотреть возможность заключения регуляторных контрактов в сфере теплоснабжения между компаниями и органами власти, рассказал замглавы ФАС Виталий Королев, выступая на Красноярском экономическом форуме.

В ходе одного из "круглых столов" форума директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании Екатерина Косогова рассказала о проекте модернизации теплоснабжения в городе Рубцовск Алтайского края. При этом она отметила сложности для реализации подобных проектов в других регионах и городах. По ее словам, "проблема Рубцовска была настолько остра, что там всем сторонам не оставалось ничего другого, кроме как договориться".

"Самое страшное, что мы сейчас наблюдаем, почему мы и организовали "круглый стол": неужели во всей стране нужно дождаться проблемы Рубцовска, чтобы что-то начало двигаться в теплоснабжении? Мы на сегодняшний день не считаем тепло полноценным бизнесом, потому что наша выручка по тепловой энергии, к сожалению, очень сильно зависит от политики, она зависит от выборов… На самом деле тариф на сегодняшний день не отражает экономику предприятия", — отметила Косогова.

Ее выступление вызвало обсуждение возможности введения долгосрочных тарифов в теплоснабжении.

"Мы, конечно, хотели бы повышать инвестпривлекательность, в том числе за счет долгосрочных тарифов, но в первую очередь механизм альтернативной котельной позволяет эту проблему решить. Коллеги считают, что параллельно с этим можно вводить еще другие механизмы", — рассказал Королев.

"Я бы еще предложил в качестве меры… это регуляторные контракты. Своего рода обязательства обеих сторон, когда одна обязуется что-то сделать, а вторая обязуется дать соответствующий тариф в долгосрочной перспективе. Для меня это было бы наиболее комфортным вариантом принятия решения, потому что, с одной стороны, региональные власти согласны, с другой, компания тоже под этим подписалась. Тогда федеральные органы власти точно не будут против", — пояснил Королев.