МОЭК опубликует график летних отключений ГВС в столице после 20 апреля

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. "Московская объединенная энергетическая компания" после 20 апреля планирует опубликовать график летних профилактических отключений горячей воды в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Соответствующий план, с датами предполагаемых ограничений по конкретным адресам, мы планируем опубликовать на сайте "МОЭК Онлайн" (online.moek.ru) уже совсем скоро — после 20 апреля", — сказал представитель компании.

Гидравлические испытания, в ходе которых необходимы ограничения горячего водоснабжения для жилого сектора, начнутся только после завершения отопительного периода.

Компания уже начала плановые профилактические работы на тех участках сетей, которые можно выделить в локальные зоны без ограничения потребителей.