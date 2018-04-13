МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Промышленный взрыв дымовой трубы на Красноярской ТЭЦ-1, который осуществила Сибирская генерирующая компания 13 апреля, стал частью большого плана экологической модернизации станции, сообщает компания.

"Это часть большого плана экологической модернизации станции, который даст снижение валовых выбросов предприятия на четверть", — говорится в сообщении СГК.

По требованиям техники безопасности на время взрывных работ в радиусе 100 метров от эпицентра была остановлена работа движущихся машин и механизмов, из опасной зоны был полностью выведен персонал станции. Производство электрической и тепловой энергии при этом велось без остановок, для этих целей было задействовано резервное оборудование станции, расположенное за пределами установленных ограничений. Закладка 96 микрозарядов была произведена накануне, в момент детонации взрывотехник работал дистанционно.

Демонтаж трубы высотой 105 метров начался 2 марта. Первые 65 метров специалистам пришлось разобрать вручную. Завершение работ было запланировано на конец апреля, однако для продолжения геологических изысканий потребовалось ускорить снос объекта методом управляемого взрыва. Исследование грунта на площадке, где ликвидируется высотный объект, проводится для строительства новой дымовой трубы высотой не менее 270 метров.

"Сегодняшнее мероприятие – начало большого пути. Уже этим летом начнет расти новая труба, и чуть больше чем через год мы должны закончить её строительство", – заявил гендиректор СГК Михаил Кузнецов. Он подчеркнул, что на качестве теплоснабжения проводимые работы никак не отразятся: на ТЭЦ-1 достаточный резерв мощностей, который позволит обеспечить необходимый температурный режим.

Замена трех существующих труб одной, более высокой, позволит увеличить эффективность рассеивания выбросов и уменьшить их концентрацию в воздухе. Кроме этого, план модернизации Красноярской ТЭЦ-1 включает замену существующего оборудования по очистке дымовых газов (батарейных циклонов с КПД 95%) современными электрофильтрами с эффективностью очистки свыше 99%.