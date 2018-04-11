В России аварийность в сфере теплоснабжения за 6 лет снизилась в 1,6 раза

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Количество аварий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на объектах теплоснабжения за последние 6 лет снизилось в 1,6 раза, говорится в докладе правительства РФ по итогам работы за указанный период.

"За 6 лет количество аварий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на объектах теплоснабжения снизилось в 1,6 раза (на 39% – с 9397 единиц до 5738 единиц)", — отмечается в докладе.

По данным правительства, за последние годы в России системно формировались комфортные условия для ведения бизнеса в сфере ЖКХ, были приняты решения для привлечения в отрасль частных инвестиций. На январь 2018 года в стране было заключено 1831 концессионное соглашение в сфере ЖКХ в 72 регионах страны на сумму инвестиционных обязательств 257 миллиардов рублей.

В регионах, в которых реализуются концессии, аварийность в теплоснабжении снизилась на 47%, потери в сетях сократились на 18%.