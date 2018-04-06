Преобразования в теплоэнергетике помогут обеспечить приток инвестиций

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Преобразования в теплоэнергетике РФ, начатые в прошлом году, позволят обеспечить инвестиционный рост в отрасли в последующие несколько лет, полагает вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Мы вышли на начало трансформации сектора теплоснабжения, который непосредственно связан с электроэнергетикой. Нормативная база только формируется, мы завершаем процесс. Следующие несколько лет — это период инвестиционного роста, инвестиционный цикл в систему теплоснабжения. Мы рассчитываем, что это позволит в целом повысить конкурентоспособность нашей теплоэнергетики", — отметил Дворкович в ходе выступления на заседании коллегии Минэнерго РФ.

Поправки к закону "О теплоснабжении" Минэнерго предложило еще в 2013 году. К обсуждению темы государство вновь вернулось в конце 2016 года. В июле 2017 года изменения в закон, утверждающие новую модель рынка тепловой энергии, наконец, были приняты. По мнению участников отрасли, это стало самым значимым событием в теплоснабжении не только в уходящем году, но и за последние несколько лет.

Юридически закон о новой модели рынка тепла вступил в силу в РФ с 1 января 2018 года. Ожидается, что полностью он сможет заработать после принятия необходимых уточняющих подзаконных актов. По словам министра энергетики Александра Новака, оставшиеся нормативно-правовые акты планируется принять до 1 июля, после чего можно будет запускать пилотные проекты.

Там, где будет введена новая модель, все тарифы в теплоснабжении для конечного потребителя перестанут регулироваться государством, как это было ранее. На основе утвержденной государством методологии будет рассчитываться только предельная цена на тепло для потребителя.

Расчеты будут строиться исходя из того, сколько бы потребитель заплатил за тепло, если бы получал его не от централизованного теплоснабжения, а от альтернативного теплоисточника, котельной.