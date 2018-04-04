САКИ (Крым), 4 апр — РИА Новости. Использование турбин компании "Пермские моторы" в парогазовом цикле генерации электроэнергии в проекте модернизации и расширения Сакской ТЭЦ в Крыму является уникальным и происходит впервые в России, заявил первый заместитель гендиректора компании АО "КрымТЭЦ" Феликс Копышевский.
"Станция уникальна. Это первая станция, где используются эти двигатели ГТА – 25 (мощность 22,5 МВт каждый) в полном парогазовом цикле. Это очень хороший двигатель. Всего на станции четыре таких агрегата", — сказал Копышевский журналистам.
Вторая очередь строительства новой генерации включает в себя запуск четырех паровых котлов-утилизаторов и двух паротурбинных установок мощностью по 16 мегаватт. С их запуском станция выйдет на проектную мощность 120 мегаватт.
"Абсолютно все оборудование станции российского производства. Они нам санкции, а мы им энергетику", — сказал Копышевский.
Турбины для новых блоков изготовлены АО "ОДК-Пермские моторы". Кроме них на станцию будут поставлены котлы, утилизаторы, трубы, генераторы, распределительные устройства и другое оборудование, изготовленное на российских предприятиях. Полная стоимость проекта составляет 14 миллиардов рублей, это кредитные ресурсы, финансирует проект банк РНКБ.