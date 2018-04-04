САКИ (Крым), 4 апр — РИА Новости. Использование турбин компании "Пермские моторы" в парогазовом цикле генерации электроэнергии в проекте модернизации и расширения Сакской ТЭЦ в Крыму является уникальным и происходит впервые в России, заявил первый заместитель гендиректора компании АО "КрымТЭЦ" Феликс Копышевский.

"КрымТЭЦ" в 2017 году выиграла конкурс на строительство новой электростанции мощностью 120 МВт на базе существующей Сакской ТЭЦ. Цена мощности по итогам конкурса составила 2,115 миллиона рублей за 1 МВт. По постановлению правительства РФ, дата поставки мощности новой генерации — с 1 декабря 2017 года. Допускается отсрочка до 1 июня 2018 года в отношении всего объема, и до 1 ноября 2018 года — в отношении 25% от мощности.

"Станция уникальна. Это первая станция, где используются эти двигатели ГТА – 25 (мощность 22,5 МВт каждый) в полном парогазовом цикле. Это очень хороший двигатель. Всего на станции четыре таких агрегата", — сказал Копышевский журналистам.

Вторая очередь строительства новой генерации включает в себя запуск четырех паровых котлов-утилизаторов и двух паротурбинных установок мощностью по 16 мегаватт. С их запуском станция выйдет на проектную мощность 120 мегаватт.

"Абсолютно все оборудование станции российского производства. Они нам санкции, а мы им энергетику", — сказал Копышевский.

Турбины для новых блоков изготовлены АО "ОДК-Пермские моторы". Кроме них на станцию будут поставлены котлы, утилизаторы, трубы, генераторы, распределительные устройства и другое оборудование, изготовленное на российских предприятиях. Полная стоимость проекта составляет 14 миллиардов рублей, это кредитные ресурсы, финансирует проект банк РНКБ.