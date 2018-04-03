Эксперты рассказали, каким регионам могут грозить аварии на объектах ЖКХ

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Высокий риск аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в 2018 году из-за больших объемов строительства жилья в последние годы прогнозируется в восьми регионах России, в том числе на территории Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга, предупреждает центр "Антистихия".

Ранее в МЧС сообщали, что в последние годы число крупных техногенных катастроф и опасных природных явлений неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и глобального изменения климата, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.

"Ожидается высокий уровень аварийности (инциденты, не достигающие значений критериев отнесения к ЧС) на объектах ЖКХ, в субъектах РФ с большими объемами ввода в эксплуатацию жилья в последние годы (Краснодарский край, Мурманская, Смоленская, Саратовская и Московская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь)", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что аварии на коммунальных системах регионального и выше уровней возможны в Дальневосточном (Амурская область), Сибирском (Забайкальский и Красноярский края, Новосибирская область), Уральском (Свердловская, Курганская области), Приволжском (Самарская, Саратовская области), а также Южном (Краснодарский край, Адыгея) федеральных округах.