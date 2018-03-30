Ростехнадзор отметил снижение аварий на энергообъектах в 2017 году на 12%

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Количество аварий на энергообъектах, расследованием причин которых занимался Ростехнадзор, в прошлом году сократилось на 11,7% по сравнению с 2016 годом, следует из сообщения ведомства.
В общей сложности за прошедший год инспекторский состав Ростехнадзора провел свыше 123,7 тысячи проверок в рамках контроля за эксплуатацией объектов энергетики, а также тепловых и электросетей. Сумма взысканных штрафов составила ориентировочно 279 миллионов рублей.
За последние годы функции энергонадзорного управления ведомства были существенно расширены. Управлению были добавлены функции в области энергосбережения и энергоэффективности, по проверке готовности к работе в ОЗП муниципальных образований, контролю и надзору за объектами капитального строительства субъектов электроэнергетики, по прохождению паводков и многие другие.