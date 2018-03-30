Компания "Технопромэкспорт" выиграла тендер на строительство ТЭС в Тамани

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Компания "Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") выиграла право на строительство новой тепловой электростанции (ТЭС) в Краснодарском крае на Таманском полуострове, сообщил "Системный оператор" Единой энергосистемы РФ окончательные итоги конкурса.

Будущей ТЭС уже дали название "Ударная". Объем ее установленной мощности по заявке "Технопромэкспорта" — 500 МВт с учетом ограничений (их величина — 7%), цена мощности — 1,6 миллиона рублей за 1 МВт в месяц.

Заявку в проводимом "Системным оператором" конкурсе на право строительства ТЭС подавала также подконтрольная "Росатому" компания "ВетроОГК".

В декабре правительство РФ опубликовало распоряжение о проведении до 1 апреля конкурса на строительство новых энергомощностей в Тамани. Заявки на конкурс принимались с 21 по 28 марта включительно.

В октябре правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики одобрила предложенный Минэнерго РФ проект проведения конкурентного отбора мощности по строительству новой генерации (КОМ НГ) в Тамани. Установленная мощность будущей электрогенерации составит 465 МВт, срок поставки мощности — с 1 апреля 2021 года. Строительство электростанции в Тамани призвано покрыть энергодефицит в Краснодарском крае и поддержать стабильную работу энергосистемы Крымского полуострова.

В 2016 году первый конкурс по выбору инвестора проекта строительства электростанции в Тамани не состоялся, после чего в Минэнерго готовились предложить инвесторам новые условия. Весной 2017 года правительство пересмотрело условия конкурса, но официально они не публиковались, а сроки проведения конкурса неоднократно переносились. В октябре правительство РФ определило потолок цены для КОМ НГ в 2018 году на уровне 1,729 миллиона рублей за 1 МВт в месяц.