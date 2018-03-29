ИПЕМ: эффект от модернизации ТЭС может составить до 1,6 трлн рублей

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) оценивает экономический эффект для энергомашиностроения РФ от реализации обсуждаемой сейчас программы модернизации тепловой генерации в сумму до 1,6 триллиона рублей.

"Новая программа модернизации и строительства тепловых электростанций (ТЭС) в России создаст рынок для продукции энергетического машиностроения в размере 1,1-1,6 триллиона рублей", — говорится в сообщении ИПЕМ.

По мнению института, синхронизация программы модернизации с мерами промышленной политики позволит освоить новые сегменты энергомашиностроения, в том числе имеющие экспортный потенциал, обеспечить киберзащищенность российской энергетики и нивелировать действие экономических санкций западных стран.

В частности, требуется разработать программу импортозамещения в энергомашиностроении, увязав ее с планами модернизации и строительства ТЭС и включив уже используемый инструментарий Минпромторга РФ (специальные инвестиционные контракты, создание консорциумов, финансирование НИОКР и т.д.).

Также одним из возможных вариантов поддержки российского энергомашиностроения ИПЕМ считает ввод льготных условий возврата инвестиций для проектов генерирующих компаний, предполагающих использование отечественного оборудования