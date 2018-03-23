"Совет рынка" предлагает запретить введение новых надбавок на энергорынке

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ассоциация "НП Совет рынка" предлагает на законодательном уровне запретить вводить новые нерыночные надбавки на оптовом энергорынке, которые в конечном итоге приводят к удорожанию электроэнергии для потребителя.
"Я рад слышать, что никому – ни Госдуме, ни ФАС, ни Минэку, ни Минэнерго — не нравятся надбавки. Коллеги, при таком консенсусе, мне кажется, уже давно пора проработать законопроект и внести его на согласование, чтобы законодательно закрепить запрет на внесение новых надбавок. Давайте уже это сделаем", — приводятся в сообщении слова предправления "Совета рынка" Максима Быстрова.
Стоимость мощности является основным драйвером роста цены оптового рынка. С 2017 года стало заметным влияние на стоимость нерыночных надбавок — строительство генерации в Крыму, развитие ВИЭ, льготные энерготарифы на Дальнем Востоке. Нерыночные надбавки на стоимость мощности являются серьезным финансовым обременением для потребителей электроэнергии.
По прогнозам "Совета рынка", к 2023 году при сохранении текущих тенденций 70% цены на мощность будет охватывать нерыночная составляющая.
Президентом РФ была поставлена задача добиться того, чтобы с 2021 года темпы роста цен на электроэнергию не могли превышать темпы инфляции.