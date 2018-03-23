"Совет рынка" предлагает запретить введение новых надбавок на энергорынке

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ассоциация "НП Совет рынка" предлагает на законодательном уровне запретить вводить новые нерыночные надбавки на оптовом энергорынке, которые в конечном итоге приводят к удорожанию электроэнергии для потребителя.

"Я рад слышать, что никому – ни Госдуме, ни ФАС, ни Минэку, ни Минэнерго — не нравятся надбавки. Коллеги, при таком консенсусе, мне кажется, уже давно пора проработать законопроект и внести его на согласование, чтобы законодательно закрепить запрет на внесение новых надбавок. Давайте уже это сделаем", — приводятся в сообщении слова предправления "Совета рынка" Максима Быстрова.

Стоимость мощности является основным драйвером роста цены оптового рынка. С 2017 года стало заметным влияние на стоимость нерыночных надбавок — строительство генерации в Крыму, развитие ВИЭ, льготные энерготарифы на Дальнем Востоке. Нерыночные надбавки на стоимость мощности являются серьезным финансовым обременением для потребителей электроэнергии.

По прогнозам "Совета рынка", к 2023 году при сохранении текущих тенденций 70% цены на мощность будет охватывать нерыночная составляющая.

"Правительство часто критикует нас за то, что цены на энергорынке растут. Конечно, растут, потому что государство решает свои проблемы за счет рынка электроэнергии. Например, развитие Дальнего Востока – это важнейшая задача, которую, по-хорошему, нужно было финансировать из бюджета, но ее финансируют из платежей рынка. Фактически основным бенефициаром рынка является государственный бюджет. Поэтому довольно странно, когда государство нас критикует за высокие цены, которые само же и провоцирует", — отметил Быстров.

Президентом РФ была поставлена задача добиться того, чтобы с 2021 года темпы роста цен на электроэнергию не могли превышать темпы инфляции.