Эксперт: при модернизации ТЭС нужно учитывать схемы теплоснабжения городов

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Разработка программы модернизации тепловой генерации должна быть синхронизирована со схемами теплоснабжения крупных городов, полагает зампредправления "Совета рынка" Олег Баркин.

"Не менее важным документом для тепловой генерации является схема теплоснабжения…. Модернизацию только в рамках рынка электроэнергии недостаточно обсуждать", — сказал он в ходе выступления на конференции "Ведомостей", посвященной российской электроэнергетике.

В электроэнергетике сейчас обсуждается масштабная программа модернизации электростанций, прежде всего тепловых (ТЭС). Схема теплоснабжения (СТ) – основной документ, регламентирующий порядок и механизм обеспечения горожан теплоэнергией. Схема должна быть актуализирована с периодичностью раз в год, это важно для развития инженерной инфраструктуры города. В настоящее время схема теплоснабжения в городах с населением от 500 тысяч человек утверждается Минэнерго и корректируется каждый год. В более мелких населенных пунктах решением вопроса занимаются органы местного самоуправления.

Анализ, проведенный "Советом рынка", показывает, что ежегодную актуализацию СТ успевают делать лишь половина регионов. Так, в 2017 году на рассмотрении комиссии Минэнерго было представлено 20 схем теплоснабжения крупных городов из 39.

Из этой половины еще часть не проходит по формальной процедуре, отмечает Баркин. Есть претензии и по содержанию схем теплоснабжения. Очень часто, по словам представителя "Совета рынка", нет синхронизации между схемой и результатами конкурентного отбора мощности, наблюдаются проблемы с оценкой тепловой нагрузки, механизмами возврата инвестиций. Также нередки случаи, когда в схеме теплоснабжения делается ставка на децентрализованные источники теплоснабжения.