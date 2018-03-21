На модернизацию ТЭС компании "Т Плюс" необходимо 180 миллиардов рублей

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Общая стоимость проектов модернизации тепловых электростанций, поданных компанией "Т Плюс" для участия в тестовом отборе, составила 180 миллиардов рублей, сообщил заместитель гендиректора компании Роман Нижанковский.

В марте "Системный оператор ЕЭС" (единый диспетчер энергосистемы) начал имитационный (тестовый) отбор проектов модернизации электростанций в рамках новой программы, которую в настоящее время разрабатывает правительство. Заявки от энергокомпаний принимались до 19 марта. Участие в тестовом отборе могли принять все генерирующие компании, которые планируют реконструкцию тепловых электростанций в 2021-2030 годах.

"Мы заявили максимальный объем модернизации, который компании необходим для обеспечения тепловой и электрической нагрузки в наших городах присутствия… Программа стоимостью 180 миллиардов рублей", — сказал Нижанковский на конференции "Российская электроэнергетика", организованной газетой "Ведомости".

При принятии нового механизма модернизации компания планирует обновить до 5 ГВт своей генерации. По словам Нижанковского, речь идет о 2 ГВт парогазовой генерации и о 3 ГВт паросиловой.

В феврале компания предложила обновлять паросиловые агрегаты с надстройкой газотурбинными установками в центрах тепловых нагрузок.

Как отмечали в компании, это позволит поддержать внутренний спрос на газ и повысить эффективность его использования, в также даст толчок к локализации производства высокотехнологичного газотурбинного оборудования в России.