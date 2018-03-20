"Элсиб" изготовил генератор мощностью 50 МВт для электростанции ММК

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сибирский энергомашиностроительный завод "Элсиб" изготовил новый генератор мощностью 50 МВт для электростанции Магнитогорского металлургического комбината (ММК), говорится в сообщении "Элсиба".

"Элсиб" завершил испытания и отгрузил новый генератор для Магнитогорского металлургического комбината", — отмечается в сообщении.

Комплекс энергетических цехов ММК объединяет три собственные электростанции установленной мощностью свыше 650 МВт. Новое оборудование было произведено в рамках техперевооружения Центральной электростанции комбината. По мощности новый турбогенератор (ТФ-50-2УЗ) вдвое превышает прежний, что позволяет увеличить мощность шестого блока станции.

По словам представителя "Элсиба" Павла Королева, генераторы типа ТФ-50-2УЗ считаются наиболее перспективными с точки зрения замены прежних генераторов ТВС-30, находящихся в эксплуатации более 40 лет на российских тепловых и электрических станциях.

Научно-производственное объединение "Элсиб" в Новосибирске является единственным предприятием тяжелого электромашиностроения на территории Сибири и Дальнего Востока. В феврале 2018 года "Сибирская генерирующая компания" говорила о готовности приобрести "Элсиб". Позднее, через подконтрольную ей структуру "Кузбассэнерго" СГК стала владельцем 24,23% акций предприятия.