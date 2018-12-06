Эксперты оценили "Яндекс.Телефон"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Представленный накануне "Яндекс.Телефон" получил неоднозначные оценки IT-экспертов, об этом свидетельствуют опросы, проведенные каналом "360".

По мнению IT-журналиста Дмитрия Бевзы, новинка от "Яндекса" является целиком и полностью нишевым продуктом, и поэтому вряд ли стоит ожидать каких-либо массовых продаж "Яндекс.Телефона".

"Даже если говорить о цене, это один из главных показателей. За 18 тысяч рублей можно купить совершенно сумасшедшие аппараты по уровню. На мой взгляд, они будут превосходить его по техническим характеристикам, многие люди на это обращают внимание", — заявил эксперт.

При этом журналист отметил, что, по его мнению, в новом устройстве отсутствуют какие-либо инновационные функции, которые отличали бы его от других аппаратов на платформе Android.

"Единственная вещь, которая эксклюзивная, — это только Алиса. Но этого маловато, конечно", — заключил Бевза.

IT-эксперт Сергей Вильянов, в свою очередь, придерживается противоположного мнения. По его словам, сравнение смартфона от "Яндекса" с другими аналогичными устройствами на платформе Android некорректно.

"Мне кажется, что единственный аппарат, с которым его уместно сравнивать, это iPhone. Просто потому, что "Яндекс" пытается продвигать устройство за счет собственных уникальных сервисов, за счет собственной уникальной инфраструктуры", — указал аналитик.

Однако "Яндексу" стоило бы уменьшить цену смартфона на несколько тысяч рублей, считает Вильянов.

"Мне кажется, что было бы гораздо гармоничнее удержать цену в пределах 15 тысяч… В этой истории пока нет денег. Это абсолютно в чистом виде имиджевая история", — отметил эксперт.

При этом в будущем цены на "Яндекс.Телефон" могут снизиться, заключил аналитик.

Презентация "Яндекс.Телефона"

В среду компания "Яндекс" представила смартфон с голосовым помощником "Алиса". Это первое в мире устройство, в котором "Алиса" не просто отдельное приложение, а встроенная функция. Как рассказывают в компании, ее можно позвать откуда угодно: с домашнего экрана, из видеоплеера, игры или любого приложения. Она ответит, даже если телефон просто лежит рядом.

Гаджет работает на Android 8.1, он оснащен двойной камерой, восьмиядерным процессором Snapdragon 630, слотами для двух сим-карт, имеет экран с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160 на 1080.

Цена "Яндекс.Телефона" — 17,99 тысячи рублей. Продажи стартуют 6 декабря в магазине и музее компании в Москве, с седьмого числа смартфон можно будет купить онлайн на маркетплейсе "Беру" с бесплатной доставкой по России, а также в салонах "Билайна", в "М.Видео" и "Эльдорадо".