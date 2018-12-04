В Google назвали лучшие приложения для Android за 2018 год

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Корпорация Google подвела итоги голосования Google Play Best of 2018 Awards, в ходе которого пользователи выбирали лучшие приложения, игры, фильмы и книги для устройств на Android.
В рейтинге самых популярных фильмов 2018 года первое место заняла картина "Человек-муравей и Оса". В первую пятерку также вошли "Небоскреб", "Мстители: Война Бесконечности", "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории" и "Дэдпул 2".
В рейтинге книг лучшей стала "Подсознание может все!" Джона Кехо. Второе место заняла книга "Краткая история времени. От Большого Взрыва до черных дыр" Стивена Хокинга. На третьей строчке расположилась книга Аллена Карра "Легкий способ бросить курить".