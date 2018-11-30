Samsung представил телевизор с искусственным интеллектом QLED 8K

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. 29 ноября в Москве состоялась премьера нового телевизора Samsung QLED 8K. Революционная модель, которую производители называют телевизором будущего, создана на базе технологии искусственного интеллекта. Это первый в мире QLED-телевизор с самым точным и максимально реалистичным из существующих сегодня разрешений экрана – практически любые фильмы и сериалы на нем можно смотреть в самом высоком качестве благодаря технологии 8K AI Upscaling.

С ростом популярности телевизоров с большими диагоналями разрешение экрана приобретает все большее значение. У новой модели Samsung QLED 8K оно в 16 раз превосходит стандарт, и отдельные пиксели, образующие изображения, при таком разрешении уже незаметны для человеческого глаза даже при просмотре с близкого расстояния. Это позволяет получить живую картинку с максимально точной передачей деталей и дает зрителям возможность ощутить эффект полного погружения в происходящее на экране: оказаться на первых рядах стадиона или перенестись в центр действия фильма.

Установленный в телевизор фирменный процессор Samsung Quantum Processor 8K способен распознавать контент любого качества и автоматически улучшать качество изображения до уровня 8K. Особенно точность цветопередачи заметна при просмотре контента с множеством деталей и высокой контрастностью, например, фильмов о природе и путешествиях. Кроме того, QLED 8K, как и все телевизоры Samsung на квантовых точках, обеспечивает 100% цветовой объем и способен отображать мельчайшие детали как в ярких, так и темных сценах. А технология Direct Full Array Elite, реализованная в топовых QLED-моделях компании, отвечает за более высокую контрастность и более точное управление подсветкой. Кроме передачи максимально живой и детализированной картинки, технология AI Upscaling включает в себя функцию улучшения звука.

Samsung QLED 8K представлен в двух вариантах: с диагональю 75 и 85 дюймов. Производятся телевизоры на заводе компании в Калужской области. Планируется, что в следующем году в России модельный ряд пополнится телевизорами других диагоналей.