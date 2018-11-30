В Тель-Авиве заметили беспилотный автомобиль "Яндекса"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя — РИА Новости. Беспилотный автомобиль "Яндекса" замечен на дорогах Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.

Однако за рулём брендированного автомобиля с надписью Self-Driving Car сидел водитель. В пресс-службе интернет-компании РИА Новости подтвердили информацию об использовании беспилотника в Израиле.

"Беспилотный автомобиль" Яндекса" находится в Тель-Авиве для сбора картографической информации. Кроме того, хотим отметить, что беспилотник в Израиле — это не только сбор информации, но и наглядный пример использования технологий машинного обучения для студентов школы анализа данных (школа "Яндекса" — ред.)", — сказал представитель "Яндекса".

В середине ноября сервис "Яндекс.Такси" сообщал, что в ближайшее время запустится в Израиле под брендом Yango. Осенью "Яндекс" начал активную экспансию в Израиле, запустив в стране сервис "Яндекс.Музыка" и открыв в Тель-Авивском университете филиал своей школы анализа данных. Слушатели школы изучают анализ данных, машинное обучение, компьютерное зрение, анализ текстов и другие дисциплины.

В среду "Яндекс" сообщил, что получил лицензию на использование своих беспилотных автомобилей в штате Невада (США). Компания планирует показать их на выставке в Лас-Вегасе в январе 2019 года.

"Яндекс" начал работать над технологией беспилотного управления автомобилем в конце 2016 года. В феврале 2018 года беспилотный автомобиль "Яндекса" впервые проехал по улицам Москвы, а в июне преодолел 789 километров от Москвы до Казани.