В Instagram появились новые функции

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Instagram появились функции, облегчающие использование соцсети слабовидящими, сообщается в блоге компании.

Одно из нововведений благодаря специальной технологии позволяет распознавать, какие объекты изображены на фотографиях, и перечислять их вслух.

Кроме того, при добавлении фото появилась возможность составить его описание, которое будет озвучено при просмотре слабовидящим пользователем.

Борьба с накрутками и верификация по паспорту

На прошлой неделе стало известно, что Instagram будет удалять "накрученные" лайки, комментарии и подписчиков.

В августе Instagram объявил об усилении мер безопасности и защиты пользователей. Одной из них стала возможность верификации аккаунта по запросу при условии предоставления подтверждающего личность документа.

Однако отправка запроса не гарантирует, что учетная запись точно будет верифицирована. После того как запрос рассмотрят, пользователь получит уведомление о решении, при вынесении которого Instagram рассматривает аутентичность, уникальность, полноту и известность каждого аккаунта.

Instagram — бесплатное приложение обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, разработанное в США в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером. В 2012 году Facebook объявил о покупке сервиса за миллиард долларов.