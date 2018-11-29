В России может появиться мобильное приложение, удостоверяющее личность

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мобильное приложение для удостоверения личности гражданина может появиться в России, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
"Да, мы абсолютно точно придем к новому форм-фактору в сфере базового документа, идентифицирующего личность человека. Мы в течение первой половины 2019 года (разработаем — ред.) дизайн-проект новой государственной информационной системы "Мир", информационная архитектура которой будет обслуживать этот новый паспорт", — ответил вице-премьер.
По его словам, правительство стремится к тому, чтобы новый стандарт был современным и понятным, имел возможность включать все идентифицирующие признаки, в том числе, возможно, и биометрию. "И, соответственно, мог нести в себе все необходимые данные, гармонично существующие в этом документе. Естественно, данные медицинского страхования, социального страхования, идентификационные данные, разрешительные данные — например, в данном случае, права на управления транспортным средством того или иного вида", — добавил Акимов.
Акимов указал, что сейчас в РФ нельзя предъявить паспорт или водительские права с помощью мобильного устройства. "Соответственно, идентифицироваться мы можем только в частных, а не в государственных сервисах. Я имею в виду не ПГУ (портал государственных услуг — ред.), естественно, есть приложение "Мобильный ПГУ", вы все его прекрасно знаете. Я имею в виду действительно для совершения юридически значимых операций. Я думаю, конечно, это будет возможно", — заключил вице-премьер.