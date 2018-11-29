В России может появиться мобильное приложение, удостоверяющее личность

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мобильное приложение для удостоверения личности гражданина может появиться в России, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

В ходе сессии по цифровым технологиям на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" глава "Ростелекома" Михаил Осеевский задал Акимову вопрос из зала: планируется ли выпуск паспорта гражданина РФ и водительских прав в электронном формате?

"Да, мы абсолютно точно придем к новому форм-фактору в сфере базового документа, идентифицирующего личность человека. Мы в течение первой половины 2019 года (разработаем — ред.) дизайн-проект новой государственной информационной системы "Мир", информационная архитектура которой будет обслуживать этот новый паспорт", — ответил вице-премьер.

По его словам, правительство стремится к тому, чтобы новый стандарт был современным и понятным, имел возможность включать все идентифицирующие признаки, в том числе, возможно, и биометрию. "И, соответственно, мог нести в себе все необходимые данные, гармонично существующие в этом документе. Естественно, данные медицинского страхования, социального страхования, идентификационные данные, разрешительные данные — например, в данном случае, права на управления транспортным средством того или иного вида", — добавил Акимов.

"Другой вопрос, боюсь, пока мы это будем делать, само наше представление очень сильно мигрирует. Потому что мы сейчас обсуждаем, а нужно ли вообще стационарное решение, чтобы, условно говоря, носить это в кармане. Потому что мобильность и подключенность настолько быстро меняют мир, что, наверное, нам нужно будет, я полагаю, не один, а несколько форм-факторов, по крайней мере — точно мобильное приложение, которое бы содержало в себе безопасные — подчеркиваю, потому что речь идет об очень чувствительных моментах, — безопасные, надежные, но тем не менее, современные формы предъявления документов", — продолжил он.

Акимов указал, что сейчас в РФ нельзя предъявить паспорт или водительские права с помощью мобильного устройства. "Соответственно, идентифицироваться мы можем только в частных, а не в государственных сервисах. Я имею в виду не ПГУ (портал государственных услуг — ред.), естественно, есть приложение "Мобильный ПГУ", вы все его прекрасно знаете. Я имею в виду действительно для совершения юридически значимых операций. Я думаю, конечно, это будет возможно", — заключил вице-премьер.